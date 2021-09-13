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Україна має докласти більше зусиль для вакцинації людей похилого віку – Світовий банк

Понеділок, 13 вересня 2021, 12:32
Україна має докласти більше зусиль для вакцинації людей похилого віку – Світовий банк

Україна використала ресурси Світового банку для закупівлі вакцин, однак темпи вакцинації залишаються одними з найнижчих в Європі.

Джерело: віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Бьерде в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Хороша новина в тому, що Україна вже використала ресурси Світового банку для закупівлі необхідних вакцин. Але, на жаль, процес вакцинації населення відбувається недостатньо добре: Україна має один з найнижчих показників вакцинації в Європі".

Деталі: Станом на 10 вересня тільки 14,3% населення отримало хоча б одну дозу і тільки 11,5% повністю вакциновані.

За словами Бьерде, в Польщі повністю вакциновані 50% населення, в Словаччині - 40%, в Туреччині - 47%, навіть в сусідній Молдові - більше 21%.

Віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії вважає, що Україні потрібно докласти більше зусиль і уваги, щоб охопити людей похилого віку (старше 60 років), рівень вакцинації яких відстає від середнього по країні.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяСвітовий банкУкраїнаCovid-2019коронавірус
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