Украина должна приложить больше усилий для вакцинации пожилых людей – Всемирный банк 

Украина использовала ресурсы Всемирного банка для закупки вакцин, однако темпы вакцинации остаются одними из самых низких в Европе.

Источник: вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Хорошая новость в том, что Украина уже использовала ресурсы Всемирного банка для закупки необходимых вакцин. Но, к сожалению, процесс вакцинации населения происходит недостаточно хорошо: Украина имеет один из самых низких показателей вакцинации в Европе".

Детали: По состоянию на 10 сентября только 14,3% населения получило хотя бы одну дозу и только 11,5% полностью вакцинированы.

По словам Бьерде, в Польше полностью вакцинированы 50% населения, в Словакии - 40%, в Турции - 47%, даже в соседней Молдове - более 21%.

Вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии считает, что Украине нужно приложить больше усилий и внимания, чтобы охватить пожилых людей (старше 60 лет), уровень вакцинации которых отстает от среднего по стране.