В мережу могли злити 53 мільйони записів про персональні дані українців

Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини виявив в інтернеті базу даних жителів України, що може містити майже 53 мільйони записів про персональні дані.

Джерело: сайт Офісу омбудсмена

Дослівно: "На одному із веб-сайтів у мережі Інтернет виявлено базу даних жителів України, що може містити персональні дані: ПІБ, дату народження, номер телефону, населений пункт, вулицю, номер будинка та квартири.

За інформацією, розміщеною на зазначеному веб-сайті, в базі може міститись майже 53 мільйони записів".

Деталі: Офіс омбудсмена направив лист до поліції щодо відкриття кримінального провадження і вжиття відповідних заходів реагування.

Повідомляється, що Департамент постійно проводить моніторинг дотримання прав людини у сфері захисту персональних даних.