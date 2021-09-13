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В мережу могли злити 53 мільйони записів про персональні дані українців

Понеділок, 13 вересня 2021, 14:15
Фото з Twitter

Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини виявив в інтернеті базу даних жителів України, що може містити майже 53 мільйони записів про персональні дані.

Джерело: сайт Офісу омбудсмена

Дослівно: "На одному із веб-сайтів у мережі Інтернет виявлено базу даних жителів України, що може містити персональні дані: ПІБ, дату народження, номер телефону, населений пункт, вулицю, номер будинка та квартири.

За інформацією, розміщеною на зазначеному веб-сайті, в базі може міститись майже 53 мільйони записів".

Деталі: Офіс омбудсмена направив лист до поліції щодо відкриття кримінального провадження і вжиття відповідних заходів реагування.

Повідомляється, що Департамент постійно проводить моніторинг дотримання прав людини у сфері захисту персональних даних.

Українська правда
Теми: інтернетправа людини
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