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В сеть могли слить 53 миллиона записей о персональных данных украинцев

Понедельник, 13 сентября 2021, 14:15
Фото c Twitter

Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека обнаружил в интернете базу данных жителей Украины, которая может содержать почти 53 миллиона записей о персональных данных.

Источник: сайт Офиса омбудсмена

Дословно: "На одном из сайтов в сети Интернет выявлена база данных жителей Украины, которая может содержать персональные данные: ФИО, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры.

По информации, размещенной на указанном сайте, в базе может содержаться почти 53 миллиона записей".

Детали: Офис омбудсмена направил письмо в полицию для открытия уголовного производства и принятия соответствующих мер реагирования.

Сообщается, что Департамент постоянно проводит мониторинг соблюдения прав человека в сфере защиты персональных данных.

Украинская правда
Темы: интернетправа человека
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