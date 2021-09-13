Двох львів'ян засудили за підпал машини ексочільника Генпрокуратури. Їх образила його їзда

У Львові засудили до умовних термінів двох місцевих жителів, які підпалили автомобіль колишнього очільника генпрокуратури Олега Махніцького через те, що той оббризкав одного із них під час їзди.

Джерело: вирок суду від 8 вересня 2021 року Личаківського районного суду Львова, Zahid.net

Деталі: Один із паліїв отримав 5 років умовно з іспитовим терміном 3 роки. Інший – чотири роки умовно з іспитовим терміном 2,5 року.

Подія трапилася ще у 2016 році. Тоді Махніцький вже не був на посаді в.о. генпрокурора. Як з’ясував суд, причиною підпалу стало те, що автомобіль Махніцького BMW X5 випадково оббризкав водою з калюжі одного із чоловіків.

Той запам'ятав номер автомобіля, простежив за ним і з’ясував, де той паркується. Вночі разом із товаришем чоловік облив автомобіль бензином і підпалив.

Чоловіків затримали того ж дня. На суді вони визнали свою вину.

Передісторія: