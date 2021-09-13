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Двух львовян засудили за поджог машины экс-главы Генпрокуратуры. Их оскорбила его езда

Понедельник, 13 сентября 2021, 14:20

Во Львове приговорили к условным срокам двух местных жителей, которые подожгли автомобиль бывшего главы генпрокуратуры Олега Махницкого из-за того, что тот обрызгал одного из них во время езды.

Источник: приговор суда от 8 сентября 2021 года Лычаковского районного суда Львова, Zahid.net

Детали: Один из поджигателей получил 5 лет условно с испытательным сроком 3 года. Другой - четыре года условно с испытательным сроком 2,5 года.

Происшествие случилось еще в 2016 году. Тогда Мохницкий уже не был в должности и.о. генпрокурора. Как выяснил суд, причиной поджога стало то, что автомобиль Махницкого BMW X5 случайно обрызгал водой из лужи одного из мужчин.

Тот запомнил номер автомобиля, проследил за ним и выяснил, где тот паркуется. Ночью вместе с товарищем мужчина облил автомобиль бензином и поджег.

Поджигателей задержали в тот же день. На суде они признали свою вину.

Предыстория:

Олег Махницкий исполнял обязанности генерального прокурора Украины с 24 февраля по 18 июня 2014 года.

Украинская правда
Темы: автокриминал
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