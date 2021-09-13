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На затримання в Чехії російського окупанта відреагував Лавров

Понеділок, 13 вересня 2021, 15:02
Сергій Лавров (Фото: Shamil Zhumatov / AP)

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, что Чехія не повідомляла Росії про затримання росіянина, який був затриманий за запитом України за те, що сприяв окупації Криму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РІА Новості.

Лавров сказав, що чеській владі направили низку запитів з проханням прояснити обставини затримання.

Міністр додав, що "Москва сподівається, що чеська влада буде суворо дотримуватися закону і не стане піддаватися на політичні провокації".

Раніше повідомлялося, що Україна працює над тим, щоб затриманого у Чехії громадянина Росії, який сприяв протиправній анексії півострова, передали для суду в Україні.

Нагадаємо, про затримання Олександра Франчетті стало відомо 12 вересня. Його затримали в аеропорту Праги за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України.

У 2014 році Франчетті активно брав участь в анексії Криму. За кілька днів до початку російської операції з анексії півострова він очолював угруповання "Північний вітер", яке відповідало за охорону ліній електропередачі, газопроводу, а також виявлення якихось "екстремістських груп". Сам Франчетті розповів, що це угруповання взаємодіяло з командуванням Військово-морського флоту РФ.

Наразі Франчетті постійно живе у Празі, де працює тренером з фітнесу. У 2019 році Чеське радіо з посиланням на джерела повідомляло, що Франчетті потрапив у поле зору чеської контррозвідки.

Минулого тижня у Чехії засудили до 20-річного тюремного ув'язнення двох чехів, які брали участь у бойових діях на сході України на боці проросійських бойовиків.

Теми: ЧехіяРосіяЛавровокупаціяКрим
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