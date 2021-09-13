Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На затримання в Чехії російського окупанта відреагував Лавров

Понеділок, 13 вересня 2021, 15:02
На затримання в Чехії російського окупанта відреагував Лавров
Сергій Лавров (Фото: Shamil Zhumatov / AP)

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, что Чехія не повідомляла Росії про затримання росіянина, який був затриманий за запитом України за те, що сприяв окупації Криму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РІА Новості.

Лавров сказав, що чеській владі направили низку запитів з проханням прояснити обставини затримання.

Міністр додав, що "Москва сподівається, що чеська влада буде суворо дотримуватися закону і не стане піддаватися на політичні провокації".

Раніше повідомлялося, що Україна працює над тим, щоб затриманого у Чехії громадянина Росії, який сприяв протиправній анексії півострова, передали для суду в Україні.

Нагадаємо, про затримання Олександра Франчетті стало відомо 12 вересня. Його затримали в аеропорту Праги за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України.

У 2014 році Франчетті активно брав участь в анексії Криму. За кілька днів до початку російської операції з анексії півострова він очолював угруповання "Північний вітер", яке відповідало за охорону ліній електропередачі, газопроводу, а також виявлення якихось "екстремістських груп". Сам Франчетті розповів, що це угруповання взаємодіяло з командуванням Військово-морського флоту РФ.

Наразі Франчетті постійно живе у Празі, де працює тренером з фітнесу. У 2019 році Чеське радіо з посиланням на джерела повідомляло, що Франчетті потрапив у поле зору чеської контррозвідки.

Минулого тижня у Чехії засудили до 20-річного тюремного ув'язнення двох чехів, які брали участь у бойових діях на сході України на боці проросійських бойовиків.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧехіяРосіяЛавровокупаціяКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Чехія
Зеленський та прем’єр Чехії обговорили спільне виробництво зброї
Чехія надасть Україні вертольоти та допоможе з підготовкою пілотів F-16
Президент Чехії пояснив свої слова про одну спробу для контрнаступу України
Останні новини
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
Усі новини...
Реклама: