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На задержание в Чехии российского оккупанта отреагировал Лавров

Понедельник, 13 сентября 2021, 15:02
Сергей Лавров (Фото: Shamil Zhumatov / AP)

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Чехия не уведомляла Россию о задержании россиянина, который был задержан по запросу Украины и способствовал противоправной аннексии Крыма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РИА Новости.

Лавров сказал, что чешским властям направлен ряд запросов с просьбой прояснить обстоятельства задержания.

Министр добавил, что "Москва надеется, что чешские власти будут строго следовать закону и не станут поддаваться на политические провокации".

Ранее сообщалось, что Киев работает над тем, чтобы задержанного в Чехии гражданина России, который способствовал противоправной аннексии Крыма, передали для суда в Украине.

Напомним, о задержании Александра Франчетти стало известно в воскресенье 12 сентября. Его задержали в аэропорту Праги по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины.

В 2014 году Франчетти активно участвовал в аннексии Крыма. За несколько дней до начала российской операции по аннексии полуострова он возглавлял группировку "Северный ветер", которая отвечала за охрану линий электропередачи, газопровода, а также выявление неких "экстремистских групп". Сам Франчетти рассказал, что эта группировка взаимодействовала с командованием Военно-морского флота РФ.

Сейчас Франчетти постоянно живет в Праге, где работает тренером по фитнесу. В 2019 году Чешское радио со ссылкой на источники сообщало, что Франчетти попал в поле зрения чешской контрразведки.

Ранее на прошлой неделе в Чехии были приговорены к 20-летнему тюремному заключению двое чехов, которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков.

Темы: ЧехияРосcияЛавровоккупацияКрым
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