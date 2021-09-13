Підприємцю спалили магазини, а потім вимагали 7 млн гривень у біткоїнах

У Тернопільській області правоохоронці викрили групу осіб на вимаганні майже 7 мільйонів гривень у біткоїнах.

Джерело: пресслужба МВС

Деталі: У травні 2021 року до правоохоронців звернувся підприємець із заявою про пошкодження його магазинів внаслідок пожежі.

Поліцейські з’ясували, що майно пошкодили внаслідок підпалу, та встановили причетного – мешканця Вінницької області.

З підприємця почали вимагати майже 7 мільйонів гривень у біткоїнах (у еквіваленті 250 тис. дол.). У разі невиконання вимог йому та його родині погрожували фізичною розправою та знищенням майна.

Перемовини щодо погроз вів мешканець Київської області, а організатором виявився 25-річний лікар, який у такий спосіб намагався вирішити свої фінансові проблеми.

12 вересня правоохоронці провели одночасно 10 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, в інших володіннях, якими вони користуються, та у транспортних засобах.

Організаторові та двом його спільникам поліцейські повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.

Тривають заходи щодо встановлення місця знаходження ще одного учасника угруповання та притягнення його до відповідальності.

Фігурантам може загрожувати до 10-ти років ув’язнення.