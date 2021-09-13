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Предпринимателю сожгли магазины, а затем требовали 7 млн гривен в биткоинах

Понедельник, 13 сентября 2021, 15:31
Предпринимателю сожгли магазины, а затем требовали 7 млн гривен в биткоинах

В Тернопольской области правоохранители разоблачили группу лиц на вымогательстве почти 7 млн гривен в биткоинах.

Источник: пресс-служба МВД

Детали: В мае 2021 года в полицию обратился предприниматель с заявлением о повреждении его магазинов в результате пожара.

Полицейские выяснили, что имущество повредили в результате поджога, и установили причастного - жителя Винницкой области.

С предпринимателя потребовали почти 7 млн гривен в биткоинах (в эквиваленте 250 тыс. долл.). В случае невыполнения требований ему и его семье угрожали физической расправой и уничтожением имущества.

 

Переговоры об угрозах вел житель Киевской области, а организатором оказался 25-летний врач, который таким образом пытался решить свои финансовые проблемы.

12 сентября правоохранители провели одновременно 10 обысков по месту жительства фигурантов, в других владениях, которыми они пользуются, и в транспортных средствах.

Организатору и двум его сообщникам полицейские сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

 

Продолжаются мероприятия по установлению места нахождения еще одного участника группировки и привлечения его к ответственности.

Фигурантам грозит до 10 лет заключения.

Украинская правда

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Темы: полиция
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