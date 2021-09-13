Предпринимателю сожгли магазины, а затем требовали 7 млн гривен в биткоинах
В Тернопольской области правоохранители разоблачили группу лиц на вымогательстве почти 7 млн гривен в биткоинах.
Источник: пресс-служба МВД
Детали: В мае 2021 года в полицию обратился предприниматель с заявлением о повреждении его магазинов в результате пожара.
Полицейские выяснили, что имущество повредили в результате поджога, и установили причастного - жителя Винницкой области.
С предпринимателя потребовали почти 7 млн гривен в биткоинах (в эквиваленте 250 тыс. долл.). В случае невыполнения требований ему и его семье угрожали физической расправой и уничтожением имущества.
Переговоры об угрозах вел житель Киевской области, а организатором оказался 25-летний врач, который таким образом пытался решить свои финансовые проблемы.
12 сентября правоохранители провели одновременно 10 обысков по месту жительства фигурантов, в других владениях, которыми они пользуются, и в транспортных средствах.
Организатору и двум его сообщникам полицейские сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.
Продолжаются мероприятия по установлению места нахождения еще одного участника группировки и привлечения его к ответственности.
Фигурантам грозит до 10 лет заключения.