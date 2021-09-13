У вівторок транспорт у Києві працюватиме на годину довше

У ніч із 14 на 15 вересня громадський транспорт столиці працюватиме на годину довше у зв’язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський".

Джерело: сайт КМДА, КП "Київський метрополітен" у Telegram

Дослівно КМДА: "У ніч з 14 на 15 вересня у зв'язку із проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 22:00) між командами "Динамо" (Київ) та "Бенфіка" (Лісабон), роботу столичного метро та наземного громадського пасажирського транспорту буде продовжено на 1 годину".

Деталі: Зокрема, на 1 годину подовжать роботу маршрутів:

тролейбусних – №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;

трамвайних – №№ 1, 8, 28.

Також забезпечать чергування резервних автобусів, які в разі необхідності будуть задіяні на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.

У підземці повідомили, що можливе закриття на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу.

А після 23:30 можливе закриття на вхід станцій "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого", щоб попередити масове скупчення пасажирів на платформах.