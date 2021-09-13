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Во вторник транспорт в Киеве будет работать на час дольше

Понедельник, 13 сентября 2021, 15:54
Фото tov-tob.livejournal.com

В ночь с 14 на 15 сентября общественный транспорт столицы будет работать на час дольше в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский".

Источник: сайт КГГА, КП "Киевский метрополитен" в Telegram

Дословно КГГА: "В ночь с 14 на 15 сентября в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 22:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Бенфика" (Лиссабон), работа столичного метро и наземного общественного пассажирского транспорта будет продлена на 1 час".

Детали: В частности, на 1 час продлят работу маршрутов:

  • троллейбусных – № 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;
  • трамвайных – № 1, 8, 28.

Также обеспечат дежурство резервных автобусов, которые в случае необходимости будут задействованы на маршрутах № 33-Т, 55, 69, 99.

В подземке сообщили, что возможно закрытие на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча.

А после 23:30 возможно закрытие на вход станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого", чтобы предупредить массовое скопление пассажиров на платформах.

Украинская правда
Темы: метроКиевфутбол
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