Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

З палаткою у Крим: ФСБ повідомила про затримання українця

Понеділок, 13 вересня 2021, 16:17

Російська окупаційна ФСБ у Криму повідомила про затримання українця, який нібито намагався потрапити на півострів.

Джерело: "Думская" з посиланням на окупаційне відомство, речник Держприкордонної служби Андрій Демченко у коментарі УП

Деталі: Окупанти заявляють, що затримали 24-річного жителя Одеської області при спробі потрапити на анексований півострів 5 вересня.

Чоловіка нібито затримали в районі пункту пропуску "Армянськ", при ньому були готівкові гроші, спортивна сумка з одягом, намет і туристичне знаряддя.

Затриманий начебто розповів, що хотів відпочити в Криму, але оскільки втратив паспорт, то не міг легально потрапити на півострів.

Повідомляється, що він під вартою, на нього порушили кримінальну справу.

Пряма мова Демченка: "Прикордонники не підтримують жодних зав’язків з окупаційним режимом, що знаходиться на ТОТ АР Крим.

Тому чи дійсно був такий випадок, кого саме вони, начебто, затримали, при яких обставинах, ми сказати не можемо, до того ж не варто виключати, що українці, які перебувають на півострові, можуть бути заручниками окупантів в їхніх інформаційних війнах".

 

Теми: КримокупаціяФСБтуризмОдеса
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Колишній глава ГУР Бурба прийшов до нардепів розповісти про "вагнерівців", але ті не зібрались

Аваков через старе відео Арестовича радить ОП гнати його з посад

Окупанти планують побудувати нове місто на заході Криму

Суд Праги заарештував росіянина, якого затримали за запитом України

фото На "Укрзалізниці" викрили нову схему: могла призвести до аварій поїздів

За дотриманням карантину в ТЦ стежитимуть камери – МОЗ

Усі новини...
Крим
Кремль відповів Зеленському на бажання говорити про Крим: ставить під сумнів зустріч
На затримання в Чехії російського окупанта відреагував Лавров
Окупанти у Криму оштрафували активістку "за проживання в РФ без паспорта"
Останні новини
21:31
Apple презентувала нові iPad 9 та iPad mini з технологією 5G
21:29
Новини економіки: проєкт держбюджету-2022 та місія МВФ
21:22
Арестович відреагував на закиди Авакова: Почав політичний сезон
21:00
Новини 14 вересня: Гео Лерос про скандальне відео, подвійне громадянство в Україні
20:49
Компанія з Нідерландів може почати працювати в Білгород-Дністровському порту
20:42
Колишній глава ГУР Бурба прийшов до нардепів розповісти про "вагнерівців", але ті не зібрались
20:23
Гривня продовжує зміцнюватися до долара
20:03
Аваков через старе відео Арестовича радить ОП гнати його з посад
19:55
МОН відправило дисертацію Киви на поглиблене вивчення
19:35
У США погрожують призупинити призначення у Мінфіні до санкцій проти "Північного потоку-2"
Усі новини...