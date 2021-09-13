З палаткою у Крим: ФСБ повідомила про затримання українця

Російська окупаційна ФСБ у Криму повідомила про затримання українця, який нібито намагався потрапити на півострів.

Джерело: "Думская" з посиланням на окупаційне відомство, речник Держприкордонної служби Андрій Демченко у коментарі УП

Деталі: Окупанти заявляють, що затримали 24-річного жителя Одеської області при спробі потрапити на анексований півострів 5 вересня.

Чоловіка нібито затримали в районі пункту пропуску "Армянськ", при ньому були готівкові гроші, спортивна сумка з одягом, намет і туристичне знаряддя.

Затриманий начебто розповів, що хотів відпочити в Криму, але оскільки втратив паспорт, то не міг легально потрапити на півострів.

Повідомляється, що він під вартою, на нього порушили кримінальну справу.

Пряма мова Демченка: "Прикордонники не підтримують жодних зав’язків з окупаційним режимом, що знаходиться на ТОТ АР Крим.

Тому чи дійсно був такий випадок, кого саме вони, начебто, затримали, при яких обставинах, ми сказати не можемо, до того ж не варто виключати, що українці, які перебувають на півострові, можуть бути заручниками окупантів в їхніх інформаційних війнах".