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"Шел отдыхать": ФСБ сообщила о задержании украинца на границе с Крымом

Понедельник, 13 сентября 2021, 16:17
Шел отдыхать: ФСБ сообщила о задержании украинца на границе с Крымом

Российская оккупационная ФСБ в Крыму сообщила о задержании украинца, который якобы пытался попасть на полуостров.

Источник: "Думская" со ссылкой на оккупационное ведомство, представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Оккупанты заявляют, что задержали 24-летнего жителя Одесской области при попытке попасть на аннексированный полуостров 5 сентября.

Мужчину якобы задержали в районе пункта пропуска "Армянск", при нем были наличные деньги, спортивная сумка с одеждой, палатка и туристические принадлежности.

Задержанный якобы рассказал, что хотел отдохнуть в Крыму, но поскольку потерял паспорт, то не мог легально попасть на полуостров.      

Сообщается, что он под стражей, на него возбудили уголовное дело.

Прямая речь Демченко: "Пограничники не поддерживают никаких связей с оккупационным режимом, находится на ТОТ АР Крым.

Поэтому, действительно ли был такой случай, кого именно они, вроде бы, задержали, при каких обстоятельствах, мы сказать не можем, к тому же не стоит исключать, что украинцы, которые находятся на полуострове, могут быть заложниками оккупантов в их информационных войнах"

 

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымоккупацияФСБтуризмОдесса
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