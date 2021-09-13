Контррозвідка затримала екскомандира мотострілецького взводу бойовиків - СБУ
Контррозвідники Служби безпеки України викрили і затримали на Донеччині колишнього учасника незаконного збройного формування.
Джерело: СБУ
Деталі: За даними спецслужби, йдеться про мешканця міста Курахове Донецької області, який у 2014 -2015 роках за ідейними переконаннями перебував у складі НЗФ так званої "ДНР".
Слідчі встановили, що у зазначений період зловмисник брав безпосередню участь у збройному протистоянні на території Донецької області.
Згодом він повернувся на свою батьківщину - у підконтрольне українській владі Курахове.
Вказано, що ексбойовик визнав свою провину і підтвердив перебування на посаді командира 2 мотострілецького взводу батальйону "Оплот" так званої "ДНР", а потім на посаді "чергового" так званої "Русской православной армии".
У ході слідчих дій зловмисник надав інформацію про інших членів незаконного збройного формування.
Наразі колишньому бойовику повідомлено про підозру в створенні терористичної групи чи терористичної організації.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомляє пресцентр СБУ.