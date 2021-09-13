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Контррозвідка затримала екскомандира мотострілецького взводу бойовиків - СБУ

Понеділок, 13 вересня 2021, 17:05
фото СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України викрили і затримали на Донеччині колишнього учасника незаконного збройного формування.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними спецслужби, йдеться про мешканця міста Курахове Донецької області, який у 2014 -2015 роках за ідейними переконаннями перебував у складі НЗФ так званої "ДНР".

Слідчі встановили, що у зазначений період зловмисник брав безпосередню участь у збройному протистоянні на території Донецької області.

Згодом він повернувся на свою батьківщину - у підконтрольне українській владі Курахове.

Вказано, що ексбойовик визнав свою провину і підтвердив перебування на посаді командира 2 мотострілецького взводу батальйону "Оплот" так званої "ДНР", а потім на посаді "чергового" так званої "Русской православной армии".

У ході слідчих дій зловмисник надав інформацію про інших членів незаконного збройного формування.

Наразі колишньому бойовику повідомлено про підозру в створенні терористичної групи чи терористичної організації.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомляє пресцентр СБУ.

Теми: СБУвійнатероризм
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