Контрразведка задержала экс-командира мотострелкового взвода боевиков - СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали в Донецкой области бывшего участника незаконного вооруженного формирования.

Источник: СБУ

Детали: По данным спецслужбы, речь идет о жителе города Курахово Донецкой области, который в 2014 -2015 годах по идейным убеждениям находился в составе НЗФ так называемой "ДНР".

Следователи установили, что в указанный период злоумышленник принимал непосредственное участие в вооруженном противостоянии на территории Донецкой области.

Впоследствии он вернулся на свою родину - в подконтрольное украинским властям Курахово.

Указано, что экс-боевик признал свою вину и подтвердил пребывание в должности командира 2 мотострелкового взвода батальона "Оплот" так называемой "ДНР", а затем в должности "дежурного" так называемой "Русской православной армии".

В ходе следственных действий злоумышленник предоставил информацию о других членах незаконного вооруженного формирования.

Сейчас бывшему боевику сообщено о подозрении в создании террористической группы или террористической организации.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-центр СБУ.