Контрразведка задержала экс-командира мотострелкового взвода боевиков - СБУ
Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали в Донецкой области бывшего участника незаконного вооруженного формирования.
Источник: СБУ
Детали: По данным спецслужбы, речь идет о жителе города Курахово Донецкой области, который в 2014 -2015 годах по идейным убеждениям находился в составе НЗФ так называемой "ДНР".
Следователи установили, что в указанный период злоумышленник принимал непосредственное участие в вооруженном противостоянии на территории Донецкой области.
Впоследствии он вернулся на свою родину - в подконтрольное украинским властям Курахово.
Указано, что экс-боевик признал свою вину и подтвердил пребывание в должности командира 2 мотострелкового взвода батальона "Оплот" так называемой "ДНР", а затем в должности "дежурного" так называемой "Русской православной армии".
В ходе следственных действий злоумышленник предоставил информацию о других членах незаконного вооруженного формирования.
Сейчас бывшему боевику сообщено о подозрении в создании террористической группы или террористической организации.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-центр СБУ.