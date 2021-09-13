У Києві стає більше хворих на грип та ГРВ

У Києві почали фіксувати збільшення захворюваності на грип та ГРВІ.

Джерело: повідомлення на сайті КМДА

Дослівно: "Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності (на грип та ГРВІ - ред.) на 27,7%, порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення.

Так, дітей захворіло – 4260 (зростання на 52,3%), дорослих – 3952 осіб (зростання на 8,4%)".

Деталі: Повідомляється, що у столиці з початку 2021 року зареєстровано 8212 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19.

Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 63%.