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У Києві стає більше хворих на грип та ГРВ

Понеділок, 13 вересня 2021, 17:18

У Києві почали фіксувати збільшення захворюваності на грип та ГРВІ.

Джерело: повідомлення на сайті КМДА

Дослівно: "Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності (на грип та ГРВІ  - ред.) на 27,7%, порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення.

Так, дітей захворіло – 4260 (зростання на 52,3%), дорослих – 3952 осіб (зростання на 8,4%)".

Деталі: Повідомляється, що у столиці з початку 2021 року зареєстровано 8212 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19.

Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 63%.

Теми: здоров'яКиїв
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