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В Киеве становится больше больных гриппом и ГРВ

Понедельник, 13 сентября 2021, 17:18
В Киеве становится больше больных гриппом и ГРВ

В Киеве начали фиксировать увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Источник: сообщения на сайте КГГА

Дословно: "В целом в столице наблюдается рост заболеваемости (гриппом и ОРВИ - ред.) на 27,7% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет как взрослого, так и детского населения.

Так, детей заболело - 4260 (рост на 52,3%), взрослых - 3952 человек (рост на 8,4%)".

Детали: Сообщается, что в столице с начала 2021 зарегистрировано 8212 больных гриппом и ОРВИ, в том числе, и на COVID-19.

Уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 63%.

Украинская правда
Темы: здоровьеКиев
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