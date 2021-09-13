Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Офіс генпрокурора пояснив звинувачення щодо затриманого у Чехії росіянина

Понеділок, 13 вересня 2021, 17:19

Офіс генерального прокурора України підтвердив актуальність запиту про видачу росіянина, який був затриманий у Чехії за те, що сприяв протиправній анексії Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті офісу.

Зазначається, що українська сторона звернулася до Міністерства юстиції Чехії ще у серпні 2020 року із запитом прокуратури АР Крим та міста Севастополя про видачу громадянина Російської Федерації.

Орган досудового розслідування розшукує його для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у незаконних збройних формуваннях "Самооборона Криму" та "Северный ветер" (ст. 260 КК України).

Голосіївським районним судом м. Києва щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, про затримання Александра Франчетті стало відомо 12 вересня. Його затримали в аеропорту Праги за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України.

У 2014 році Франчетті активно брав участь в анексії Криму. За кілька днів до початку російської операції з анексії півострова він очолював угруповання "Північний вітер", яке відповідало за охорону ліній електропередачі, газопроводу, а також виявлення якихось "екстремістських груп". Сам Франчетті розповів, що це угруповання взаємодіяло з командуванням Військово-морського флоту РФ.

Наразі Франчетті постійно живе у Празі, де працює тренером з фітнесу. У 2019 році Чеське радіо з посиланням на джерела повідомляло, що Франчетті потрапив у поле зору чеської контррозвідки.

Минулого тижня у Чехії засудили до 20-річного тюремного ув'язнення двох чехів, які брали участь у бойових діях на сході України на боці проросійських бойовиків.

Теми: Офіс генпрокурораЧехіяРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Колишній глава ГУР Бурба прийшов до нардепів розповісти про "вагнерівців", але ті не зібрались

Аваков через старе відео Арестовича радить ОП гнати його з посад

У МОЗ розповіли, якими будуть "жовті" й "зелені" COVID-сертифікати

Окупанти планують побудувати нове місто на заході Криму

Суд Праги заарештував росіянина, якого затримали за запитом України

фото На "Укрзалізниці" викрили нову схему: могла призвести до аварій поїздів

Усі новини...
Офіс генпрокурора
Уже не три, а п’ять-шість: у Кабміні більшає кандидатів "на виліт"
Розстріли на Інститутській: судитимуть кулеметника спецзагону "Омега"
Офіс генпрокурора оприлюднить матеріали розслідування щодо Іловайської трагедії
Останні новини
22:50
Apple показала лінійку iPhone 13: новий процесор та iOS 15
22:26
Нові карантинні правила почнуть діяти 20 вересня: Кабмін опублікував постанову
21:41
Apple представила нове покоління Apple Watch Series 7
21:31
Apple презентувала нові iPad 9 та iPad mini з технологією 5G
21:29
Новини економіки: проєкт держбюджету-2022 та місія МВФ
21:22
Арестович відреагував на закиди Авакова: Почав політичний сезон
21:00
Новини 14 вересня: Гео Лерос про скандальне відео, подвійне громадянство в Україні
20:49
Компанія з Нідерландів може почати працювати в Білгород-Дністровському порту
20:42
Колишній глава ГУР Бурба прийшов до нардепів розповісти про "вагнерівців", але ті не зібрались
20:23
Гривня продовжує зміцнюватися до долара
Усі новини...