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Офіс генпрокурора пояснив звинувачення щодо затриманого у Чехії росіянина

Понеділок, 13 вересня 2021, 17:19
Офіс генпрокурора пояснив звинувачення щодо затриманого у Чехії росіянина

Офіс генерального прокурора України підтвердив актуальність запиту про видачу росіянина, який був затриманий у Чехії за те, що сприяв протиправній анексії Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті офісу.

Зазначається, що українська сторона звернулася до Міністерства юстиції Чехії ще у серпні 2020 року із запитом прокуратури АР Крим та міста Севастополя про видачу громадянина Російської Федерації.

Орган досудового розслідування розшукує його для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у незаконних збройних формуваннях "Самооборона Криму" та "Северный ветер" (ст. 260 КК України).

Голосіївським районним судом м. Києва щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, про затримання Александра Франчетті стало відомо 12 вересня. Його затримали в аеропорту Праги за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України.

У 2014 році Франчетті активно брав участь в анексії Криму. За кілька днів до початку російської операції з анексії півострова він очолював угруповання "Північний вітер", яке відповідало за охорону ліній електропередачі, газопроводу, а також виявлення якихось "екстремістських груп". Сам Франчетті розповів, що це угруповання взаємодіяло з командуванням Військово-морського флоту РФ.

Наразі Франчетті постійно живе у Празі, де працює тренером з фітнесу. У 2019 році Чеське радіо з посиланням на джерела повідомляло, що Франчетті потрапив у поле зору чеської контррозвідки.

Минулого тижня у Чехії засудили до 20-річного тюремного ув'язнення двох чехів, які брали участь у бойових діях на сході України на боці проросійських бойовиків.

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс генпрокурораЧехіяРосія
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