Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Офис генпрокурора пояснил обвинения в отношении задержанного в Чехии россиянина

Понедельник, 13 сентября 2021, 17:19

Офис генерального прокурора Украины подтвердил актуальность запроса о выдаче россиянина, который был задержан в Чехии за то, что способствовал противоправной аннексии Крыма.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте офиса.

Отмечается, что украинская сторона обратилась в Министерство юстиции Чехии еще в августе 2020 года с запросом прокуратуры АР Крым и города Севастополя о выдаче гражданина Российской Федерации.

Орган досудебного расследования разыскивает его для привлечения к уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях "Самооборона Крыма" и "Северный ветер" (ст. 260 УК Украины).

Голосеевский районный суд Киева избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, о задержании Александра Франчетти стало известно в воскресенье 12 сентября. Его задержали в аэропорту Праги по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины.

В 2014 году Франчетти активно участвовал в аннексии Крыма. За несколько дней до начала российской операции по аннексии полуострова он возглавлял группировку "Северный ветер", которая отвечала за охрану линий электропередачи, газопровода, а также выявление неких "экстремистских групп". Сам Франчетти рассказал, что эта группировка взаимодействовала с командованием Военно-морского флота РФ.

Сейчас Франчетти постоянно живет в Праге, где работает тренером по фитнесу. В 2019 году Чешское радио со ссылкой на источники сообщало, что Франчетти попал в поле зрения чешской контрразведки.

Ранее на прошлой неделе в Чехии были приговорены к 20-летнему тюремному заключению двое чехов, которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков.

Темы: Офис генпрокурораЧехияРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Бывший глава ГУР Бурба пришел к нардепам рассказать о "вагнеровцах", но те не собрались

Аваков из-за старого видео Арестовича посоветовал ОП гнать его с должностей

В Минздраве рассказали, какими будут "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты

Оккупанты планируют построить новый город на западе Крыма

Суд Праги арестовал россиянина, которого задержали по запросу Украины

фотоНа "Укрзализныце" разоблачили новую схему: могла привести к авариям поездов

Все новости...
Офис генпрокурора
Уже не три, а пять-шесть: в Кабмине все больше кандидатов "на вылет"
Расстрелы на Институтской: будут судить пулеметчика спецотряда "Омега"
Офис генпрокурора обнародует материалы расследования по Иловайской трагедии
Последние новости
22:26
Новые карантинные правила начнут действовать 20 сентября: Кабмин опубликовал постановление
21:31
Apple представила новые iPad 9 и iPad mini с технологией 5G
21:29
Новости экономики: проект госбюджета-2022 и миссия МВФ
21:22
Арестович отреагировал на обвинения Авакова: Начал политический сезон
21:00
Новости 14 сентября: Гео Лерос о скандальном видео, двойное гражданство в Украине
20:49
Компания из Нидерландов может начать работать в Белгород-Днестровском порту
20:42
Бывший глава ГУР Бурба пришел к нардепам рассказать о "вагнеровцах", но те не собрались
20:23
Гривня продолжает укрепляться к доллару
20:03
Аваков из-за старого видео Арестовича посоветовал ОП гнать его с должностей
19:55
МОН отправило диссертацию Кивы на углубленное изучение
Все новости...