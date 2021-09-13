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Синоптики дали прогноз на тиждень: на вихідні задощить

Понеділок, 13 вересня 2021, 18:31
ФОТО: KIDSRKIDS

Цього тижня по всій країні збережеться тепла погода, переважно без опадів, але з п’ятниці 17 вересня в Україну прийдуть дощі з подальшим зниженням денної температури.

Джерело: Укрінформ, Український гідрометцентр

Деталі: У вівторок в Україні прогнозують мінливу хмарність. Без опадів, лише на Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза.

В Карпатах вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 19-24°, у південних та східних областях 25-29°, в Карпатах 14-16°.

15-16 вересня в Україні також очікується мінлива хмарність, буде без опадів. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13° (у північних, 16 вересня і в східних областях 5-10° тепла), у південній частині 10-15°; вдень 16-21°, на Закарпатті та півдні країни, 16 вересня і в більшості західних областей 20-25°.

17 вересня у західних, Житомирській, вдень і в північних, місцями Вінницькій та Черкаській областях дощі, на решті території без опадів.

Температура вночі 7-13°, у західних областях та на узбережжі Чорного моря до 16°, на сході країни 5-10°; вдень 17-23°, у південній частині до 26°.

 

18 вересня в Україні очікуються дощі, вночі у південно-східних областях без опадів; температура вночі 7-13°, у південно-західній частині до 16°; вдень 12-18°, у південних, східних областях та на Закарпатті 17-23°.

У столиці 14-16 вересня мінлива хмарність, без опадів.

17-18 вересня у Києві очікується дощ, лише вночі 17 вересня без опадів. Температура вночі 7-12°, вдень 17 вересня 17-22°, 18 вересня 12-17°.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
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