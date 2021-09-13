Синоптики дали прогноз на неделю: в выходные будут дожди

На этой неделе по всей стране сохранится теплая погода, преимущественно без осадков, но с пятницы 17 сентября в Украину придут дожди с последующим снижением дневной температуры.

Источник: Укринформ, Украинский гидрометцентр

Детали: Во вторник в Украине прогнозируют переменную облачность. Без осадков, лишь на Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза.

В Карпатах ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем ​​19-24°, в южных и восточных областях 25-29°, в Карпатах 14-16°.

15-16 сентября в Украине также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° (в северных, 16 сентября и в восточных областях 5-10° тепла), в южной части 10-15°; днем 16-21°, на Закарпатье и юге страны, 16 сентября и в большинстве западных областей 20-25°.

17 сентября в западных, Житомирской, днем ​​и в северных, местами Винницкой и Черкасской областях дожди, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 7-13°, в западных областях и на побережье Черного моря до 16°, на востоке страны 5-10°; днем 17-23°, в южной части до 26°.

18 сентября в Украине ожидаются дожди, ночью в юго-восточных областях без осадков; температура ночью 7-13°, в юго-западной части до 16°; днем 12-18°, в южных, восточных областях и на Закарпатье 17-23°.

В столице 14-16 сентября переменная облачность, без осадков.

17-18 сентября в Киеве ожидается дождь, только ночью 17 сентября без осадков. Температура ночью 7-12°, Днем 17 сентября 17-22°, 18 сентября 12-17°.