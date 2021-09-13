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Чехія не відмовиться від переходу на зимовий і літній час

Понеділок, 13 вересня 2021, 19:45

Зимовий і літній час в Чеській Республіці буде змінюватися, як і раніше.

Про це заявила міністр праці та соціальних справ Яна Малачова, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinky.

Згідно із затвердженим урядом регламентом, літній час в Чехії триватиме в наступному році з 27 березня по 30 жовтня, в 2023 році з 26 березня по 29 жовтня, в 2024 році з 31 березня по 27 жовтня, в 2025 році з 30 березня по 26 жовтня і в 2026 році з 29 березня по 25 жовтня.

"Ми беремо на себе застосування індивідуальної процедури на європейському рівні. Нічого не змінюється. Літній час в Європі діє з 1979 року, за винятком Росії, Гренландії, Білорусі, Ісландії та норвезьких островів", - сказала Малачова.

Спочатку перехід на літній час був введений для зниження енергоспоживання. За даними уряду, аналізи, проведені в деяких країнах, показали, що економія мінімальна.

Згідно з висновками Європейської комісії за 2007 рік, більшість опитаних країн ЄС заявили, що літній час також не мав значного впливу на сільське господарство, транспорт або туризм.

Принципове рішення про те, що Євросоюз відмовиться від переведення стрілок на літній та зимовий час, було ухвалене ще у 2018 році. Тоді звучало очікування, що 2019 рік стане останнім коли держави ЄС будуть змінювати часовий пояс двічі на рік. Для цього усі столиці мали обрати, на якому часі вони залишаються – кожна держава обирала між "постійним літнім" та "постійним зимовим" часом.

Втім, дебати про це, а також ухвалення відповідних рішень затягнулися. Зараз у ЄС розрахують, що останні переведення часу відбудуться у 2022 році.

Детально про це – у статті Літній час: "європейський" чи "московський"? Нащо Україна знову перевела годинники

"Українська правда" в Threads

Теми: Чехіязимовий час
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