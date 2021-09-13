Чехия не откажется от перехода на зимнее и летнее время

Зимнее и летнее время в Чешской Республике по-прежнему будет меняться, как и раньше.

Об этом заявила министр труда и социальных дел Яна Малачова сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Согласно утвержденному правительством регламенту, летнее время в Чехии продлится в следующем году с 27 марта по 30 октября, в 2023 году с 26 марта по 29 октября, в 2024 году с 31 марта по 27 октября, в 2025 году с 30 марта по 26 октября и в 2026 году с 29 марта по 25 октября.

"Мы берем на себя применение индивидуальной процедуры на европейском уровне. Ничего не меняется. Летнее время в Европе действует с 1979 года, за исключением России, Гренландии, Беларуси, Исландии и норвежских островов", - сказала Малачова.

Первоначально переход на летнее время был введен для снижения энергопотребления. По данным правительства, анализы, проведенные в некоторых странах, показали, что экономия минимальна.

Согласно выводам Европейской комиссии за 2007 год, большинство опрошенных стран ЕС заявили, что летнее время также не оказало значительного влияния на сельское хозяйство, транспорт или туризм.

Принципиальное решение о том, что Евросоюз откажется от перевода стрелок на "летнее" и "зимнее" время, было принято еще в 2018 году. Тогда звучало ожидание, что 2019 станет последним, когда государства ЕС будут менять часовой пояс дважды в год. Для этого все столицы должны были выбрать, на каком времени они остаются - каждое государство выбирало между "постоянным летним" и "постоянным зимним" временем.

Впрочем, дебаты об этом, а также принятие соответствующих решений затянулись. Сейчас в ЕС рассчитают, что последний перевод времени состоится в 2022 году.

Подробнее об этом - в статье Летнее время: "европейское" или "московское"? Зачем Украина снова перевела часы