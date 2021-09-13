У Києві проведуть Акцію пам’яті Георгія Гонгадзе 

16 вересня об 11:00 в ‌Іллінському‌ ‌сквері‌ ‌в‌ ‌Києві відбудеться ‌‌Акція‌ ‌пам’яті‌ ‌засновника "Української правди" Георгія‌ ‌Гонгадзе, приурочена‌ ‌до‌ ‌21-х‌ ‌роковин‌ його ‌вбивства‌

Джерело: подія у Facebook, анонс Акції

Деталі: Акцію організовує ‌‌Премія‌ ‌імені‌ ‌Георгія‌ ‌Гонгадзе ‌у‌ ‌партнерстві‌ ‌з‌ ‌‌Центром‌ ‌прав‌ ‌людини‌ ‌ZMINA‌.‌ ‌

Заплановано, що під час акції буде буде‌ ‌озвучено‌ ‌звернення‌ ‌правозахисних‌ ‌та‌ ‌медійних‌ ‌організацій‌ ‌до‌ ‌української‌ ‌влади‌ ‌із‌ ‌закликом‌ ‌ефективно‌ ‌й‌ ‌прозоро‌ ‌розслідувати‌ ‌вбивство‌ ‌Гонгадзе‌ ‌та‌ ‌інших‌ ‌українських‌ ‌журналістів,‌ ‌виконати‌ ‌вимоги‌ ‌Комітету‌ ‌міністрів‌ ‌Ради‌ ‌Європи‌ ‌у‌ ‌справі‌ ‌вбивства журналіста.

До акції долучаться:

Валентина‌ ‌Теличенко‌‌ – правозахисниця,‌ ‌представниця‌ ‌сім’ї‌ ‌Гонгадзе;‌ ‌

Тетяна‌ ‌Терен‌ ‌‌– ‌виконавча‌ ‌директорка‌ ‌Українського‌ ‌ПЕН;‌ ‌

Мирослава‌ ‌Барчук‌‌ ‌– ‌журналістка,‌ ‌телеведуча,‌ ‌лауреатка‌ ‌Премії‌ ‌Гонгадзе-2021;‌ ‌

Ольга‌ ‌Падірякова‌ ‌‌-– ‌головна‌ ‌редакторка‌ ‌сайту‌ ‌Центру‌ ‌прав‌ ‌людини‌ ‌ZMINA;‌

Севгіль‌ ‌Мусаєва‌‌ ‌– ‌головна‌ ‌редакторка‌ ‌видання‌ ‌"Українська‌ ‌правда";‌ ‌

Оксана‌ ‌Мамченкова‌‌ ‌– ‌координаторка‌ ‌проєктів‌ ‌в‌ ‌Українському‌ ‌ПЕН‌ ‌(Премія‌ Гонгадзе,‌ ‌Дискусійний‌ ‌ПЕН-клуб).‌ ‌

Трансляцію акцію можна буде переглянути на ‌Facebook-сторінках‌ ‌Центру‌ ‌прав‌ ‌людини‌ ‌ZMINA,‌ ‌Премії‌ ‌імені‌ ‌Георгія‌ ‌Ґонґадзе,‌ ‌Українського‌ ‌ПЕН,‌ ‌видань‌ ‌ "Детектор‌ ‌медіа"‌ ‌та‌ ‌"Українська‌ ‌правда",‌ ‌Львівського‌ ‌медіафоруму,‌ ‌Асоціації‌ ‌ випускників‌ ‌kmbs.‌ ‌