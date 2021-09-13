У Києві проведуть Акцію пам’яті Георгія Гонгадзе
16 вересня об 11:00 в Іллінському сквері в Києві відбудеться Акція пам’яті засновника "Української правди" Георгія Гонгадзе, приурочена до 21-х роковин його вбивства
Джерело: подія у Facebook, анонс Акції
Деталі: Акцію організовує Премія імені Георгія Гонгадзе у партнерстві з Центром прав людини ZMINA.
Заплановано, що під час акції буде буде озвучено звернення правозахисних та медійних організацій до української влади із закликом ефективно й прозоро розслідувати вбивство Гонгадзе та інших українських журналістів, виконати вимоги Комітету міністрів Ради Європи у справі вбивства журналіста.
До акції долучаться:
- Валентина Теличенко – правозахисниця, представниця сім’ї Гонгадзе;
- Тетяна Терен – виконавча директорка Українського ПЕН;
- Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча, лауреатка Премії Гонгадзе-2021;
- Ольга Падірякова -– головна редакторка сайту Центру прав людини ZMINA;
- Севгіль Мусаєва – головна редакторка видання "Українська правда";
- Оксана Мамченкова – координаторка проєктів в Українському ПЕН (Премія Гонгадзе, Дискусійний ПЕН-клуб).
Трансляцію акцію можна буде переглянути на Facebook-сторінках Центру прав людини ZMINA, Премії імені Георгія Ґонґадзе, Українського ПЕН, видань "Детектор медіа" та "Українська правда", Львівського медіафоруму, Асоціації випускників kmbs.