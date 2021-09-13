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У Києві проведуть Акцію пам’яті Георгія Гонгадзе 

Понеділок, 13 вересня 2021, 23:19
Фото: подія у Facebook

16 вересня об 11:00 в ‌Іллінському‌ ‌сквері‌ ‌в‌ ‌Києві відбудеться ‌‌Акція‌ ‌пам’яті‌ ‌засновника "Української правди" Георгія‌ ‌Гонгадзе, приурочена‌ ‌до‌ ‌21-х‌ ‌роковин‌ його ‌вбивства‌

Джерело: подія у Facebook, анонс Акції

Деталі: Акцію організовує ‌‌Премія‌ ‌імені‌ ‌Георгія‌ ‌Гонгадзе ‌у‌ ‌партнерстві‌ ‌з‌ ‌‌Центром‌ ‌прав‌ ‌людини‌ ‌ZMINA‌.‌ ‌

Заплановано, що під час акції буде буде‌ ‌озвучено‌ ‌звернення‌ ‌правозахисних‌ ‌та‌ ‌медійних‌ ‌організацій‌ ‌до‌ ‌української‌ ‌влади‌ ‌із‌ ‌закликом‌ ‌ефективно‌ ‌й‌ ‌прозоро‌ ‌розслідувати‌ ‌вбивство‌ ‌Гонгадзе‌ ‌та‌ ‌інших‌ ‌українських‌ ‌журналістів,‌ ‌виконати‌ ‌вимоги‌ ‌Комітету‌ ‌міністрів‌ ‌Ради‌ ‌Європи‌ ‌у‌ ‌справі‌ ‌вбивства журналіста. 

До акції долучаться: 

  • Валентина‌ ‌Теличенко‌‌ – правозахисниця,‌ ‌представниця‌ ‌сім’ї‌ ‌Гонгадзе;‌ ‌
  • Тетяна‌ ‌Терен‌ ‌‌– ‌виконавча‌ ‌директорка‌ ‌Українського‌ ‌ПЕН;‌ ‌
  • Мирослава‌ ‌Барчук‌‌ ‌– ‌журналістка,‌ ‌телеведуча,‌ ‌лауреатка‌ ‌Премії‌ ‌Гонгадзе-2021;‌ ‌
  • Ольга‌ ‌Падірякова‌ ‌‌-– ‌головна‌ ‌редакторка‌ ‌сайту‌ ‌Центру‌ ‌прав‌ ‌людини‌ ‌ZMINA;‌ 
  • Севгіль‌ ‌Мусаєва‌‌ ‌– ‌головна‌ ‌редакторка‌ ‌видання‌ ‌"Українська‌ ‌правда";‌ ‌
  • Оксана‌ ‌Мамченкова‌‌ ‌– ‌координаторка‌ ‌проєктів‌ ‌в‌ ‌Українському‌ ‌ПЕН‌ ‌(Премія‌ Гонгадзе,‌ ‌Дискусійний‌ ‌ПЕН-клуб).‌ ‌

Трансляцію акцію можна буде переглянути на ‌Facebook-сторінках‌ ‌Центру‌ ‌прав‌ ‌людини‌ ‌ZMINA,‌ ‌Премії‌ ‌імені‌ ‌Георгія‌ ‌Ґонґадзе,‌ ‌Українського‌ ‌ПЕН,‌ ‌видань‌ ‌ "Детектор‌ ‌медіа"‌ ‌та‌ ‌"Українська‌ ‌правда",‌ ‌Львівського‌ ‌медіафоруму,‌ ‌Асоціації‌ ‌ випускників‌ ‌kmbs.‌ ‌

Теми: Гонгадзе
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