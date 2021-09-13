В Киеве проведут Акция памяти Георгия Гонгадзе
16 сентября в 11:00 в Ильинском сквере в Киеве состоится акция памяти основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе, приуроченная к 21-й годовщине его убийства.
Источник: событие в Facebook, анонс Акции
Детали: Акцию организовывает Премия имени Георгия Гонгадзе в партнерстве с Центром прав человека ZMINA.
Планируется, что во время акции будет будет озвучено обращение правозащитных и медийных организаций к украинским властям с призывом эффективно и прозрачно расследовать убийство Гонгадзе и других украинских журналистов, выполнить требования Комитета министров Совета Европы в деле убийства журналиста.
К акции присоединятся:
- Валентина Теличенко – правозащитница, представительница семьи Гонгадзе;
- Татьяна Терен – исполнительный директор Украинского ПЕН;
- Мирослава Барчук –журналистка, телеведущая, лауреат Премии Гонгадзе-2021;
- Ольга Падирякова – главный редактор сайта Центра прав человека ZMINA;
- Севгиль Мусаева – главный редактор издания "Украинская правда";
- Оксана Мамченкова – координатор проектов в украинском ПЕН (Премия Гонгадзе, Дискуссионный ПЕН-клуб).
Трансляцию акции можно будет посмотреть на Facebook-страницах Центра прав человека ZMINA, Премии имени Георгия Гонгадзе, Украинского ПЭН, изданий "Детектор медиа" и "Украинская правда", Львовского медиафорума, Ассоциации выпускников kmbs.