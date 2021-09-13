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В Киеве проведут Акция памяти Георгия Гонгадзе

Понедельник, 13 сентября 2021, 23:19
Фото: событие в Facebook

16 сентября в 11:00 в Ильинском сквере в Киеве состоится акция памяти основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе, приуроченная к 21-й годовщине его убийства.

Источник: событие в Facebook, анонс Акции

Детали: Акцию организовывает Премия имени Георгия Гонгадзе в партнерстве с Центром прав человека ZMINA.

Планируется, что во время акции будет будет озвучено обращение правозащитных и медийных организаций к украинским властям с призывом эффективно и прозрачно расследовать убийство Гонгадзе и других украинских журналистов, выполнить требования Комитета министров Совета Европы в деле убийства журналиста.

К акции присоединятся:

  • Валентина Теличенко – правозащитница, представительница семьи Гонгадзе;
  • Татьяна Терен – исполнительный директор Украинского ПЕН;
  • Мирослава Барчук –журналистка, телеведущая, лауреат Премии Гонгадзе-2021;
  • Ольга Падирякова – главный редактор сайта Центра прав человека ZMINA;
  • Севгиль Мусаева – главный редактор издания "Украинская правда";
  • Оксана Мамченкова – координатор проектов в украинском ПЕН (Премия Гонгадзе, Дискуссионный ПЕН-клуб).

Трансляцию акции можно будет посмотреть на Facebook-страницах Центра прав человека ZMINA, Премии имени Георгия Гонгадзе, Украинского ПЭН, изданий "Детектор медиа" и "Украинская правда", Львовского медиафорума, Ассоциации выпускников kmbs.

Темы: Гонгадзе
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