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Байден збере у вересні саміт "четвірки"

Вівторок, 14 вересня 2021, 06:11
Фото з відкритих джерел

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 24 вересня прийматиме у Білому домі перший в очному форматі саміт лідерів "четвірки", до якої входять США, Австралія, Індія і Японія.

Джерело: Білий дім

Дослівно: "Президент Байден з нетерпінням чекає, що привітає у Білому домі прем’єр-міністра Австралії Скотта Моррісона, прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді та прем’єр-міністра Японії Йошіхіде Суга".

Деталі: Лідери " четвірки" зосередять увагу на поглибленні зав’язків та просуванні практичної співпраці в таких сферах, як боротьба з COVID-19, подолання кліматичної кризи, партнерство з новими технологіями та кіберпростором і сприяння вільному та відкритому Індо-Тихоокеанському регіону.

"Прийняття лідерів "четвірки" демонструє пріоритет адміністрації Байдена-Гарріса щодо участі в Індо-Тихоокеанському регіоні, в тому числі через нові багатосторонні конфігурації для вирішення викликів ХХІ століття", – ідеться в повідомленні Білого дому.

Українська правда
Теми: СШАБайден
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