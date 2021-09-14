Байден збере у вересні саміт "четвірки"

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 24 вересня прийматиме у Білому домі перший в очному форматі саміт лідерів "четвірки", до якої входять США, Австралія, Індія і Японія.

Джерело: Білий дім

Дослівно: "Президент Байден з нетерпінням чекає, що привітає у Білому домі прем’єр-міністра Австралії Скотта Моррісона, прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді та прем’єр-міністра Японії Йошіхіде Суга".

Деталі: Лідери " четвірки" зосередять увагу на поглибленні зав’язків та просуванні практичної співпраці в таких сферах, як боротьба з COVID-19, подолання кліматичної кризи, партнерство з новими технологіями та кіберпростором і сприяння вільному та відкритому Індо-Тихоокеанському регіону.

"Прийняття лідерів "четвірки" демонструє пріоритет адміністрації Байдена-Гарріса щодо участі в Індо-Тихоокеанському регіоні, в тому числі через нові багатосторонні конфігурації для вирішення викликів ХХІ століття", – ідеться в повідомленні Білого дому.