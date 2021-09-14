Байден соберет в сентябре саммит "четверки"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 24 сентября будет принимать в Белом доме первый в очном формате саммит лидеров "четверки", в которую входят США, Австралия, Индия и Япония.

Источник: Белый дом

Дословно: "Президент Байден с нетерпением ждет, что будет приветствовать в Белом доме премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, премьер-министра Индии Нарендру Моди и премьер-министра Японии Йошихиде Суга".

Детали: Лидеры "четверки" сосредоточат внимание на углублении связей и продвижении практического сотрудничества в таких сферах, как борьба с COVID-19, преодоление климатического кризиса, партнерство с новыми технологиями и киберпространством и содействие свободному и открытому Индо-Тихоокеанском региону.

"Принятие лидеров" четверки "демонстрирует приоритет администрации Байдена-Харриса на участие в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе через новые многосторонние конфигурации для решения вызовов XXI века", - говорится в сообщении Белого дома.