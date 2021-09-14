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США очолили рейтинг країн світу за добовою смертністю від коронавірусу

Вівторок, 14 вересня 2021, 06:37
США очолили рейтинг країн світу за добовою смертністю від коронавірусу

За добу 12 вересня у світі діагностували понад 440 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Британії, Туреччині.

Джерело: Дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 109 тисяч нових інфікувань, у Британії – понад 30 тисяч, а у Туреччині – понад 24 тисячі випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Індія та Іран.

Україна серед країн світу займає 45 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 15 позицію.

За кількістю нових інфікувань в Європі лідирують Британія, Росія, Німеччина, а за кількістю смертей за добу від коронавірусу – Росія, Болгарія, Німеччина.

У світі померли за добу 6 807 осіб, у яких підтвердили коронавірус. Найвища добова смертність у США, Росії та Ірані.

 

За весь час пандемії вилікувались від недуги 202 737 603 особи. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 652 640 смертей від COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірус
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