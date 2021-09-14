США возглавили рейтинг стран мира по суточной смертности от коронавируса

За сутки 12 сентября в мире диагностировали более 440 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании, Турции.

Источник: Данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 109 000 новых заражений, в Великобритании – более 30 000, а в Турции – более 24 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Индия и Иран.

Украина среди стран мира занимает 45 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 15 позицию.

По количеству новых заражений в Европе лидируют Великобритания, Россия, Германия, а по количеству смертей в сутки от коронавируса – Россия, Болгария, Германия.

В мире умерли за сутки 6 807 человек, у которых подтвердили коронавирус. Высшая суточная смертность в США, России и Иране.

За все время пандемии вылечились от недуга 202 737 603 лица. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 652 640 смертей от COVID-19.