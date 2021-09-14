3 332 випадки COVID і 97 смертей в Україні зареєстрували за добу 

13 вересня в Україні зафіксували 3 332 нових підтверджених випадки COVID-19, з них майже 11% – діти, а понад 12% хворих припадає на столицю.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Деталі: За останню добу зареєстрували 97 летальних випадків від коронавірусу, традиційно після вихідних ця цифра вища. Госпіталізували з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї 718 осіб, одужали 1 404 особи.

Серед 3 332 нових хворих 364 – діти (10,9%), 58 – медпрацівники (1,7%).

Найбільше випадків захворювання в понеділок зареєстрована у м. Київ (412 – це 12,4% від загальної кількості), Харківській (260), Львівській (241), Одеській (232) та Луганській (214) областях.

За добу протестовано: методом ПЛР – 29 281 особа, методом ІФА – 8 413 осіб, експрес-тестами – 25 031 особа.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 321 156 осіб, з них 2 223 272 особи одужали (95,8%), але 54 457 осіб померли (2,3%).

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП