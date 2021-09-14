3 332 случая COVID и 97 смертей в Украине зарегистрировали за сутки

13 сентября в Украине зафиксировали 3 332 новых подтвержденных случая COVID-19, из них почти 11% – дети, а более 12% больных приходится на столицу.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: За последние сутки зарегистрировали 97 летальных случаев от коронавируса, традиционно после выходных эта цифра выше. Госпитализировали с коронавирусной болезнью или подозрением на нее 718 человек, выздоровели 1 404 человека.

Среди 3 332 новых больных 364 – дети (10,9%), 58 – медработники (1,7%).

Больше всего случаев заболевания в понедельник зарегистрирована в г. Киев (412 – это 12,4% от общего количества), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 29 281 человек, методом ИФА – 8 413 человек, экспресс-тестами – 25 031 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 321 156 человек, из них 2 223 272 человека выздоровели (95,8%), но 54 457 человек умерли (2,3%).

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