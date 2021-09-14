Британія починає вакцинацію підлітків 12-15 років від коронавірусу

Британія з наступного тижня почне розсилати перші запрошення на щеплення від коронавірусу дітям 12-15 років.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це заявив міністр з питань вакцинації Надім Захаві.

Для щеплення цієї групи будуть використовувати вакцину Pfizer-BioNTech та лише однією дозою.

Головні медичні радники уряду вважають, що щеплення цієї групи допоможе уникнути перебоїв з роботою шкіл.

З наступного тижня запрошення на вакцинацію почнуть отримувати підлітки в Англії, організовувати її планують у тому числі на базі шкіл. Для щеплення необхідна буде згода батьків.

Як відомо, вакцинацію цієї вікової групи почали і в низці країн ЄС після того, як регулятор дозволив використання вакцини Pfizer-BioNTech для підлітків 12-16 років.