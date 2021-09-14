Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Британия начинает вакцинацию от коронавируса подростков 12-15 лет

Вторник, 14 сентября 2021, 09:22
Фото slovoidilo.ua

В Британии со следующей недели начнут рассылать первые приглашения на прививку от коронавируса детям 12-15 лет.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом заявил министр по вопросам вакцинации Надим Захави.

Эту группу будут прививать вакциной Pfizer-BioNTech и только одной дозой.

Главные медицинские советники правительства считают, что прививки среди старших школьников помогут избежать перебоев с работой учебных заведений.

Со следующей недели приглашение на вакцинацию начнут получать подростки в Англии, организовывать её планируют в том числе на базе школ. Для прививки необходимо будет согласие родителей.

Как известно, вакцинацию этой возрастной группы начали и в ряде стран ЕС после того, как регулятор разрешил использование вакцины Pfizer-BioNTech для подростков 12-16 лет.

Темы: Великобританиявакцинациякоронавирусдети
powered by lun.ua
Главное сегодня

В университете Поплавского будут готовить дипломированных тиктокеров

фотоБеларусь заявила, что ее пограничный знак обстреляли из Украины

инфографикаПравительство одобрило проект госбюджета на 2022 год: на что направят наши налоги

Кабмин предлагает растаможивать авто через "Дію"

Экс-заместитель генпрокурора настаивает, что Черновола убили кастетом

Известные журналисты-расследователи прекратили работу в РФ

Все новости...
Великобритания
Великобритания отказалась от введения паспортов вакцинации
У берегов Англии перехватили элитную яхту с 2 тоннами кокаина
ЧМ-2022: матч Бразилии и Аргентины прервали из-за нарушения изоляции игроками
Последние новости
16:20
фотоОккупанты раскопали в Крыму коллекцию украшений ІІІ века
16:01
В Европарламенте предлагают ЕС не признавать выборы в Госдуму РФ
15:58
Кабмин передал в управление "Нафтогаза" арестованные акции "Донецкоблгаза"
15:57
Будущим водителям разрешили готовиться онлайн, а права – получить курьером
15:35
Кабмин одобрил Стратегию информбезопасности, которую теперь должен утвердить СНБО
15:30
В университете Поплавского будут готовить дипломированных тиктокеров
15:20
В ГБР говорят, что нашли "ценных свидетелей" по делу относительно Лероса
15:20
фотоБеларусь заявила, что ее пограничный знак обстреляли из Украины
15:18
Экс-директорке "Массандры", которая угощала Путина коллекционным вином, ужесточили подозрение
15:16
инфографикаПравительство одобрило проект госбюджета на 2022 год: на что направят наши налоги
Все новости...