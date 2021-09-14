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Британия начинает вакцинацию от коронавируса подростков 12-15 лет

Вторник, 14 сентября 2021, 09:22
Британия начинает вакцинацию от коронавируса подростков 12-15 лет
Фото slovoidilo.ua

В Британии со следующей недели начнут рассылать первые приглашения на прививку от коронавируса детям 12-15 лет.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом заявил министр по вопросам вакцинации Надим Захави.

Эту группу будут прививать вакциной Pfizer-BioNTech и только одной дозой.

Главные медицинские советники правительства считают, что прививки среди старших школьников помогут избежать перебоев с работой учебных заведений.

Со следующей недели приглашение на вакцинацию начнут получать подростки в Англии, организовывать её планируют в том числе на базе школ. Для прививки необходимо будет согласие родителей.

Как известно, вакцинацию этой возрастной группы начали и в ряде стран ЕС после того, как регулятор разрешил использование вакцины Pfizer-BioNTech для подростков 12-16 лет.

Темы: Великобританиявакцинациякоронавирусдети
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