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Через "мінування" евакуювали студентів "вишу" в Києві – нічого не знайшли

Вівторок, 14 вересня 2021, 10:52
Через мінування евакуювали студентів вишу в Києві – нічого не знайшли
Фото з kibit.edu.ua

Вранці 14 вересня до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування Київського інституту бізнесу та технологій в Подільському районі столиці. 

Джерело: "Київ оперативний" у Telegram і поліція Києва

Дослівно: "Надійшло повідомлення про замінування Київського інституту бізнесу та технологій (провулок Зоряний, 1/5). Зараз проходить евакуація студентів".

Інформація про замінування "вишу" надійшла до поліції близько 8:30. На місце події виїхали поліцейські та представники усіх профільних служб.

З навчального закладу було евакуйовано більше 100 осіб, серед яких студенти, вчителі та інші працівники.

На місці події працюють експерти-вибухотехніки разом з кінологами та службовими собаками, які ретельно оглядають приміщення будівлі та прилеглу територію на предмет вибухових пристроїв та інших небезпечних предметів.

Оновлено о 13:15: У результаті обстеження будівлі та прилеглої території правоохоронці не виявили жодних небезпечних пристроїв. 

Навчальний процес відновлений та триває у звичайному режимі. 

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян). 

Поліцейські продовжують перевірку та встановлюють особу, причетну до вчинення вказаного злочину.

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

УП, дополнено

"Українська правда" у Threads

Теми: Київполіціяосвіта
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