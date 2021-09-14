Из-за "минирования" эвакуировали студентов вуза в Киеве – ничего не нашли

Утром 14 сентября к правоохранителям поступило сообщение о минировании Киевского института бизнеса и технологий в Подольском районе столицы.

Источник: "Киев оперативный" в Telegram и полиция Киева

Дословно: "Поступило сообщение о заминировании Киевского института бизнеса и технологий (переулок Зоряный, 1/5). Сейчас проходит эвакуация студентов".

Информация о заминировании вуза поступила в полицию около 8:30. На место происшествия выехали полицейские и представители всех профильных служб.

Из учебного заведения были эвакуированы более 100 человек, среди которых студенты, учителя и другие работники.

На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники вместе с кинологами и служебными собаками, которые тщательно осматривают помещения здания и прилегающую территорию на предмет взрывных устройств и других опасных предметов.

Обновлено в 13:15: В результате обследования здания и прилегающей территории правоохранители не обнаружили никаких опасных устройств.

Учебный процесс восстановлен и продолжается в обычном режиме.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).

Полицейские продолжают проверку и устанавливают человека, причастного к совершению указанного преступления.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.