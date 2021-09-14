Публікували брехню про політиків та бізнесменів: поліція заявляє про гучне викриття

Національна поліція заявляє про викриття злочинного угруповання, яке спеціалізувалося у вимаганні грошей за нерозповсюдження провокаційної інформації.

Джерело: Департамент кіберполіції НПУ

Деталі: За даними слідства, його учасники публікували в Інтернеті неправдиві новини, які шкодили діловій репутації політиків та посадовців, а за їхнє видалення - вимагали гроші. Вказано, що в оселях фігурантів наразі тривають обшуки.

П’ятеро осіб на 13 підконтрольних вебсайтах розміщували провокаційні та недостовірні відомості про посадовців, політиків, бізнесменів та їхніх родичів. При цьому новини в основному були про корупційну діяльність "героїв".

До правоохоронців надійшло кілька звернень від потерпілих.

Також встановлено, що правопорушники незаконно збирали, зберігали та публікували у ЗМІ конфіденційну інформацію про осіб без їхньої згоди.

Поширення такої інформації здійснювалося, поки особа не звернеться із проханням про видалення новин із сайту. Для зворотнього зв’язку зловмисники залишали електронну пошту. У відповіді фігуранти вимагали гроші у криптовалюті та надавали інструкції для їхнього перерахунку на електронні гаманці.

Вказано, що наразі встановлено четверо потерпілих, які перерахували зловмисникам від 150 до 200 тисяч гривень.

Наразі правоохоронці проводять 7 обшуків у офісі та оселях фігурантів у Чернігівській, Київській областях та у столиці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтями вимагання та порушення недоторканності приватного життя.

Учасникам угруповання може загрожувати до 12 років позбавлення волі конфіскацією майна.