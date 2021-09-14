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Публиковали ложь о политиках и бизнесменах: полиция заявляет о громком разоблачении

Вторник, 14 сентября 2021, 10:59
фото НПУ

Национальная полиция заявляет о разоблачении преступной группировки, которая специализировалась в вымогательстве денег за нераспространение провокационной информации.

Источник: Департамент киберполиции НПУ

Детали: По данным следствия, его участники публиковали в Интернете ложные новости, которые вредили деловой репутации политиков и чиновников, а за их удаление - требовали деньги. Указано, что в домах фигурантов сейчас проходят обыски.

Пять человек на 13 подконтрольных сайтах размещали провокационные и недостоверные сведения о должностных лицах, политиках, бизнесменах и их родственниках. При этом новости в основном были о коррупционной деятельности "героев".

К правоохранителям поступило несколько обращений от пострадавших.

Также установлено, что правонарушители незаконно собирали, хранили и публиковали в СМИ конфиденциальную информацию о лицах без их согласия.

Распространение такой информации осуществлялось, пока человек не обратится с просьбой об удалении новостей с сайта. Для обратной связи злоумышленники оставляли электронную почту. В ответе фигуранты требовали деньги в криптовалюте и предоставляли инструкции для их перевода на электронные кошельки.

Указано, что сейчас установлены четверо потерпевших, которые перечислили злоумышленникам от 150 до 200 000 гривен.

Сейчас правоохранители проводят 7 обысков в офисе и домах фигурантов в Черниговской, Киевской областях и в столице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статьям вымогательство и нарушение неприкосновенности частной жизни.

Участникам группировки грозит до 12 лет лишения свободы конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: полицияинтернет
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