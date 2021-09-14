Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Публиковали ложь о политиках и бизнесменах: полиция заявляет о громком разоблачении

Вторник, 14 сентября 2021, 10:59
Публиковали ложь о политиках и бизнесменах: полиция заявляет о громком разоблачении
фото НПУ

Национальная полиция заявляет о разоблачении преступной группировки, которая специализировалась в вымогательстве денег за нераспространение провокационной информации.

Источник: Департамент киберполиции НПУ

Детали: По данным следствия, его участники публиковали в Интернете ложные новости, которые вредили деловой репутации политиков и чиновников, а за их удаление - требовали деньги. Указано, что в домах фигурантов сейчас проходят обыски.

Пять человек на 13 подконтрольных сайтах размещали провокационные и недостоверные сведения о должностных лицах, политиках, бизнесменах и их родственниках. При этом новости в основном были о коррупционной деятельности "героев".

К правоохранителям поступило несколько обращений от пострадавших.

Также установлено, что правонарушители незаконно собирали, хранили и публиковали в СМИ конфиденциальную информацию о лицах без их согласия.

Распространение такой информации осуществлялось, пока человек не обратится с просьбой об удалении новостей с сайта. Для обратной связи злоумышленники оставляли электронную почту. В ответе фигуранты требовали деньги в криптовалюте и предоставляли инструкции для их перевода на электронные кошельки.

Указано, что сейчас установлены четверо потерпевших, которые перечислили злоумышленникам от 150 до 200 000 гривен.

Сейчас правоохранители проводят 7 обысков в офисе и домах фигурантов в Черниговской, Киевской областях и в столице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статьям вымогательство и нарушение неприкосновенности частной жизни.

Участникам группировки грозит до 12 лет лишения свободы конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: полицияинтернет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
полиция
В Белой Церкви церковники УПЦ МП отказались покидать собор, есть столкновения
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
Последние новости
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
Все новости...
Реклама: