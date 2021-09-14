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У Києві різкий стрибок смертей від COVID-19

Вівторок, 14 вересня 2021, 11:49
У Києві різкий стрибок смертей від COVID-19
Фото visnyk.lutsk.ua

10 людей померли від COVID-19 у Києві 13 вересня – це найбільша кількість з 4 червня, коли у столиці також було 10 смертей від коронавірусу.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "412 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 10 летальних випадків від вірусу. 57 госпіталізованих хворих на коронавірус".

Деталі: Серед нових хворих 233 жінки віком від 19 до 91 року, 134 чоловіки віком від 18 до 87 років, 19 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 26 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському (66), Солом’янському та Дарницькому (по 63) та у Деснянському (57) районах.

Загалом у столиці з початку пандемії уже 228 273 підтверджених випадки коронавірусу, 5 318 хворих померли, подолали вірус 218 488 мешканців столиці, з них 201 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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