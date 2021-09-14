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В Киеве резкий скачок смертей от COVID-19

Вторник, 14 сентября 2021, 11:49
В Киеве резкий скачок смертей от COVID-19
Фото visnyk.lutsk.ua

10 человек умерли от COVID-19 в Киеве 13 сентября – это наибольшее количество с 4 июня, когда в столице также было 10 смертей от коронавируса.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "412 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 10 летальных случаев от вируса. 57 госпитализированных больных коронавирусом".

Детали: Среди новых больных 233 женщины в возрасте от 19 до 91 года, 134 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет, 19 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 26 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (66), Соломенском и Дарницком (по 63) и в Деснянском (57) районах.

Всего в столице с начала пандемии уже 228 273 подтвержденных случая коронавируса, 5 318 больных умерли, преодолели вирус 218 488 жителей столицы, из них 201 за минувшие сутки.  

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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