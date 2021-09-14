Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве резкий скачок смертей от COVID-19

Вторник, 14 сентября 2021, 11:49
Фото visnyk.lutsk.ua

10 человек умерли от COVID-19 в Киеве 13 сентября – это наибольшее количество с 4 июня, когда в столице также было 10 смертей от коронавируса.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "412 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 10 летальных случаев от вируса. 57 госпитализированных больных коронавирусом".

Детали: Среди новых больных 233 женщины в возрасте от 19 до 91 года, 134 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет, 19 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 26 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (66), Соломенском и Дарницком (по 63) и в Деснянском (57) районах.

Всего в столице с начала пандемии уже 228 273 подтвержденных случая коронавируса, 5 318 больных умерли, преодолели вирус 218 488 жителей столицы, из них 201 за минувшие сутки.  

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Будущим водителям разрешили готовиться онлайн, а права – получить курьером

В университете Поплавского будут готовить дипломированных тиктокеров

фотоБеларусь заявила, что ее пограничный знак обстреляли из Украины

инфографикаПравительство одобрило проект госбюджета на 2022 год: на что направят наши налоги

Кабмин предлагает растаможивать авто через "Дію"

Экс-заместитель генпрокурора настаивает, что Черновола убили кастетом

Все новости...
Киев
В Киеве второй день подряд более 400 случаев коронавируса
В Киеве обновили мемориальную доску Гонгадзе
Хомутынник хочет построить большой ТРЦ на озере в Киеве, жители против
Последние новости
16:36
Правительство переназначило Рябикина главой Гостаможни
16:20
фотоОккупанты раскопали в Крыму коллекцию украшений ІІІ века
16:15
видеоУкраина доставила последнюю партию гуманитарной помощи Литве
16:10
Пенсионеры старше 70 лет получат доплаты к пенсии со следующего года
16:01
В Европарламенте предлагают ЕС не признавать выборы в Госдуму РФ
15:58
Кабмин передал в управление "Нафтогаза" арестованные акции "Донецкоблгаза"
15:57
Будущим водителям разрешили готовиться онлайн, а права – получить курьером
15:35
Кабмин одобрил Стратегию информбезопасности, которую теперь должен утвердить СНБО
15:30
В университете Поплавского будут готовить дипломированных тиктокеров
15:20
В ГБР говорят, что нашли "ценных свидетелей" по делу относительно Лероса
Все новости...