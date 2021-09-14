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США і ЄС мають намір скоротити викиди метану на третину до 2030 року

Вівторок, 14 вересня 2021, 11:59
США і ЄС мають намір скоротити викиди метану на третину до 2030 року
Фото ua.news

США і Євросоюз домовилися скоротити викиди метану, які сприяють глобальному потеплінню, приблизно на третину до кінця цього десятиліття, і підштовхують інші великі економіки світу приєднатися до них.

Про це йдеться у документах, із якими ознайомилось агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Домовленості досягнуто напередодні всесвітнього саміту з вирішення проблеми зміни клімату в шотландському Глазго, який пройде в листопаді.

Світові уряди вирішують, як спробувати скоротити глобальне потепління до 1,5°С, що є метою Паризької угоди по клімату. На цьому тлі парниковий газ метан, найбільша причина зміни клімату після двоокису вуглецю, вимагає більш пильної уваги.

У спробі прискорити цей процес, Сполучені Штати і ЄС цього тижня візьмуть на себе зобов'язання скоротити антропогенні викиди метану як мінімум на 30% до 2030 року в порівнянні з рівнями 2020 року, згідно з проєктом документа, з яким ознайомилось агентство Reuters.

"Короткий час життя метану в атмосфері означає, що прийняття заходів може швидко знизити швидкість глобального потепління", – йдеться в проєкті.

В окремому документі перераховано більше двох десятків країн, які США і ЄС мають намір переконати приєднатися до цього зобов'язанням. В їх число входять Китай, Росія, Індія, Бразилія і Саудівська Аравія, а також інші країни, включаючи Норвегію, Катар, Велику Британію, Нову Зеландію і ПАР.

Угода, ймовірно, буде оприлюднено в п'ятницю на зустрічі країн, метою якої є мобілізація підтримки напередодні саміту в Глазго.

Експерти кажуть, що сектор викопного палива має найбільший потенціал щодо скорочення викидів метану в цьому десятилітті за рахунок ремонту негерметичних трубопроводів або газосховищ.

Супутникові знімки і інфрачервона зйомка в останні роки показали, що викиди метану значні у місцях видобутку нафти і газу в країнах, включаючи ЄС, Мексику і США.

Цього року США і ЄС повинні запропонувати закони, що обмежують викиди метану. Зобов'язання США і ЄС буде охоплювати ключові джерела викидів метану, включаючи негерметичну нафтогазову інфраструктуру, старі вугільні шахти, сільське господарство і відходи, такі як звалища, йдеться у проєкті.

Теми: СШАЄСекологія
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