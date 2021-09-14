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США и ЕС намерены сократить выбросы метана на треть к 2030 году

Вторник, 14 сентября 2021, 11:59
Фото ua.news

США и Евросоюз договорились сократить выбросы метана, которые способствуют глобальному потеплению, примерно на треть до конца этого десятилетия, и подталкивают другие крупные экономики мира присоединиться к ним.

Об этом говорится в документах, с которыми ознакомилось агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Договоренность достигнута в преддверии всемирного саммита по решению проблемы изменения климата в шотландском Глазго, который пройдет в ноябре.

Мировые правительства решают, как попытаться сократить глобальное потепление до 1,5°С, что является целью Парижского соглашения по климату. На этом фоне парниковый газ метан, самая большая причина изменения климата после углекислого газа, требует более пристального внимания.

В попытке ускорить этот процесс Соединенные Штаты и ЕС на этой неделе возьмут на себя обязательства сократить антропогенные выбросы метана как минимум на 30% к 2030 году по сравнению с уровнями 2020 года, согласно проектом документа, с которым ознакомилось агентство Reuters.

"Короткое время жизни метана в атмосфере означает, что принятие мер может быстро снизить скорость глобального потепления", – говорится в проект.

В отдельном документе перечислено более двух десятков стран, которые США и ЕС намерены убедить присоединиться к этому обязательству. В их число входят Китай, Россия, Индия, Бразилия и Саудовская Аравия, а также другие страны, включая Норвегию, Катар, Великобританию, Новую Зеландию и ЮАР.

Соглашение, вероятно, будет обнародовано в пятницу на встрече стран, целью которой является мобилизация поддержки накануне саммита в Глазго.

Эксперты говорят, что сектор ископаемого топлива имеет наибольший потенциал по сокращению выбросов метана в этом десятилетии за счет ремонта негерметичных трубопроводов или газохранилищ.

Спутниковые снимки и инфракрасная съемка в последние годы показали, что выбросы метана значительны в местах добычи нефти и газа в странах, включая ЕС, Мексику и США.

В этом году США и ЕС должны предложить законы, ограничивающие выбросы метана. Обязательства США и ЕС будут охватывать ключевые источники выбросов метана, включая негерметическую нефтегазовую инфраструктуру, старые угольные шахты, сельское хозяйство и отходы, такие как свалки, говорится в проекте.

Темы: СШАЕСэкология
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