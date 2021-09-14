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Громаді Києва повернули землі заказника "Жуків острів", які віддали під забудову 

Вівторок, 14 вересня 2021, 12:14

Прокуратура повідомила, що домоглася у суді повернення чотирьох земельних ділянок у заказнику "Жуків Острів" вартістю понад 9,5 млн грн.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Зокрема, прокуратура звернулася до суду з позовом до фізичної особи, якій безоплатно передали для забудови землі ландшафтного заказника "Жуків Острів".

Ці землі мають особливе природоохоронне та історико-культурне значення і на них забороняється будь-яка діяльність, яка може негативно вплинути на стан природних комплексів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням.

Острів Жуків входить до однієї із найбільших заповідних зон Києва, де збережена у первинному вигляді природна екосистема - ареал проживання багатьох представників флори і фауни, занесених до Червоної книги України.

Незважаючи на неможливість передання таких земель у приватну власність для забудови, Голосіївським райсуд Києва в задоволенні позовних вимог прокурора відмовив.

Проте Офіс генпрокурора оскаржив це рішення у Київському апеляційному суді, який скасував рішення суду та ухвалив нове про повернення земельних ділянок територіальній громаді Києва.

Нагадаємо: 

  • У 2020 році журналісти Bihus повідомили, що землі на Жуковому острові нібито планує забудувати ексзаступник та радник на громадських засадах голови КМДА Віталія Кличка, гендиректор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін.

Українська правда
Теми: Київпрокуратура
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