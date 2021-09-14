Громаді Києва повернули землі заказника "Жуків острів", які віддали під забудову 

Прокуратура повідомила, що домоглася у суді повернення чотирьох земельних ділянок у заказнику "Жуків Острів" вартістю понад 9,5 млн грн.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Зокрема, прокуратура звернулася до суду з позовом до фізичної особи, якій безоплатно передали для забудови землі ландшафтного заказника "Жуків Острів".

Ці землі мають особливе природоохоронне та історико-культурне значення і на них забороняється будь-яка діяльність, яка може негативно вплинути на стан природних комплексів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням.

Острів Жуків входить до однієї із найбільших заповідних зон Києва, де збережена у первинному вигляді природна екосистема - ареал проживання багатьох представників флори і фауни, занесених до Червоної книги України.

Незважаючи на неможливість передання таких земель у приватну власність для забудови, Голосіївським райсуд Києва в задоволенні позовних вимог прокурора відмовив.

Проте Офіс генпрокурора оскаржив це рішення у Київському апеляційному суді, який скасував рішення суду та ухвалив нове про повернення земельних ділянок територіальній громаді Києва.

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