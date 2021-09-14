Громаді Києва повернули землі заказника "Жуків острів", які віддали під забудову
Прокуратура повідомила, що домоглася у суді повернення чотирьох земельних ділянок у заказнику "Жуків Острів" вартістю понад 9,5 млн грн.
Джерело: Офіс генпрокурора
Деталі: Зокрема, прокуратура звернулася до суду з позовом до фізичної особи, якій безоплатно передали для забудови землі ландшафтного заказника "Жуків Острів".
Ці землі мають особливе природоохоронне та історико-культурне значення і на них забороняється будь-яка діяльність, яка може негативно вплинути на стан природних комплексів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням.
Острів Жуків входить до однієї із найбільших заповідних зон Києва, де збережена у первинному вигляді природна екосистема - ареал проживання багатьох представників флори і фауни, занесених до Червоної книги України.
Незважаючи на неможливість передання таких земель у приватну власність для забудови, Голосіївським райсуд Києва в задоволенні позовних вимог прокурора відмовив.
Проте Офіс генпрокурора оскаржив це рішення у Київському апеляційному суді, який скасував рішення суду та ухвалив нове про повернення земельних ділянок територіальній громаді Києва.
Нагадаємо:
- У 2020 році журналісти Bihus повідомили, що землі на Жуковому острові нібито планує забудувати ексзаступник та радник на громадських засадах голови КМДА Віталія Кличка, гендиректор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін.