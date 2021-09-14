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Громаде Киева вернули земли заказника "Жуков остров", которые отдали под застройку

Вторник, 14 сентября 2021, 12:14

Прокуратура сообщила, что добилась в суде возврата четырех земельных участков в заказнике "Жуков Остров" стоимостью более 9,5 млн грн.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: В частности, прокуратура обратилась в суд с иском к физическому лицу, которому безвозмездно передали для застройки земли ландшафтного заказника "Жуков остров".

Эти земли имеют особое природоохранное и историко-культурное значение и на них запрещается любая деятельность, которая может негативно повлиять на состояние природных комплексов или препятствует их использованию по целевому назначению.

Остров Жуков входит в одну из крупнейших заповедных зон Киева, где сохранена в первозданном виде естественная экосистема - ареал обитания многих представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Украины.

Несмотря на невозможность передачи таких земель в частную собственность для застройки, Голосеевский райсуд Киева в удовлетворении исковых требований прокурора отказал.

Однако Офис генпрокурора обжаловал это решение в Киевском апелляционном суде, который отменил решение суда и принял новое о возвращении земельных участков территориальной общине Киева.

Напомним:

  • В 2020 году журналисты Bihus сообщили, что земли на острове Жуков якобы планирует застроить экс-заместитель и советник на общественных началах председателя КГГА Виталия Кличко, гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин.

Темы: Киевпрокуратура
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