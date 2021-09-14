Тепло, похолодання... і знову сонце - в Україні починаються температурні гойдалки

Найближчої доби в Україні очікується сонячна, доволі тепла погода, вихідні принесуть опади і похолодання.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко в Facebook

Пряма мова: "Середа в Україні буде теплою. Температура повітря коливатиметься протягом дня 15-го вересня в межах +17, +22 градусів. На Півдні ще вріже до +20, +25 градусів.

Деталі: Дощі 15 вересня малоймовірні, практично повсюди переважатиме сонячна малохмарна погода.

У Київ середа також принесе багато сонця, денна температура повітря в столиці досягне +18, +20 градусів.

Пряма мова: "…поки що - безтурботна синоптична ситуація.

Вихідними та на наступному тижні прийде звична українська погода - бюджетні стрибки температури, корупційні підступи атмосферного тиску, депресивні напади дощу, підступні соціальні вітри.

Нам не звикати, але ми ж знаємо - потім прийде сонце і розжене всю цю хуліганисту метеобратію. Дякуємо цьому бабиному літу - починаємо чекати наступне".