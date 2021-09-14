Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тепло, похолодання... і знову сонце - в Україні починаються температурні гойдалки

Вівторок, 14 вересня 2021, 12:33
Тепло, похолодання... і знову сонце - в Україні починаються температурні гойдалки
фото УП

Найближчої доби в Україні очікується сонячна, доволі тепла погода, вихідні принесуть опади і похолодання.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко в Facebook

Пряма мова: "Середа в Україні буде теплою. Температура повітря коливатиметься протягом дня 15-го вересня в межах +17, +22 градусів. На Півдні ще вріже до +20, +25 градусів.

Деталі: Дощі 15 вересня малоймовірні, практично повсюди переважатиме сонячна малохмарна погода.

У Київ середа також принесе багато сонця, денна температура повітря в столиці досягне +18, +20 градусів.

Пряма мова: "…поки що - безтурботна синоптична ситуація.

Вихідними та на наступному тижні прийде звична українська погода - бюджетні стрибки температури, корупційні підступи атмосферного тиску, депресивні напади дощу, підступні соціальні вітри.

Нам не звикати, але ми ж знаємо - потім прийде сонце і розжене всю цю хуліганисту метеобратію. Дякуємо цьому бабиному літу - починаємо чекати наступне".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
Усі новини...
Реклама: