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Тепло, похолодание... и снова солнце - в Украине начинаются погодные качели

Вторник, 14 сентября 2021, 12:33
фото УП

В ближайшие сутки в Украине ожидается солнечная, достаточно теплая погода, выходные принесут осадки и похолодание.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Среда в Украине будет теплой. Температура воздуха будет колебаться в течение дня 15-го сентября в рамках +17, +22 градусов. На юге еще врежет до +20, +25 градусов.

Детали: Дожди 15 сентября маловероятны, практически повсеместно будет преобладать солнечная малооблачная погода.

В Киев среда также принесет много солнца, дневная температура воздуха в столице достигнет +18, +20 градусов.

Прямая речь: "... пока - беззаботная синоптическая ситуация.

Выходными и на следующей неделе придет обычная украинская погода - бюджетные скачки температуры, коррупционные козни атмосферного давления, депрессивные приступы дождя, коварные социальные ветры.

Нам не привыкать, но мы же знаем - потом придет солнце и разгонит всю эту хулиганистую метеобратию. Спасибо этому бабьему лету - начинаем ждать следующее".

Украинская правда
Темы: погода
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