Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тепло, похолодание... и снова солнце - в Украине начинаются погодные качели

Вторник, 14 сентября 2021, 12:33
Тепло, похолодание... и снова солнце - в Украине начинаются погодные качели
фото УП

В ближайшие сутки в Украине ожидается солнечная, достаточно теплая погода, выходные принесут осадки и похолодание.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Среда в Украине будет теплой. Температура воздуха будет колебаться в течение дня 15-го сентября в рамках +17, +22 градусов. На юге еще врежет до +20, +25 градусов.

Детали: Дожди 15 сентября маловероятны, практически повсеместно будет преобладать солнечная малооблачная погода.

В Киев среда также принесет много солнца, дневная температура воздуха в столице достигнет +18, +20 градусов.

Прямая речь: "... пока - беззаботная синоптическая ситуация.

Выходными и на следующей неделе придет обычная украинская погода - бюджетные скачки температуры, коррупционные козни атмосферного давления, депрессивные приступы дождя, коварные социальные ветры.

Нам не привыкать, но мы же знаем - потом придет солнце и разгонит всю эту хулиганистую метеобратию. Спасибо этому бабьему лету - начинаем ждать следующее".

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
Все новости...
Реклама: