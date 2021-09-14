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Три людини загинули в результаті ДТП на трасі Житомир - Чернівці

Вівторок, 14 вересня 2021, 13:02

В результаті ДТП на трасі "Житомир — Чернівці" загинули 3 людини, ще 3 отримали травми і були доставлені до лікарні.

Джерело: повідомлення поліції Хмельницької області

Деталі: На трасі поблизу села Слобідка-Рахнівська зіткнулись автомобілі "ВАЗ 21061" під керуванням 25-річного жителя с. Рахнівка та "ВАЗ 2105", за кермом якого перебував 45-річний житель с. Гринчук.

У результаті ДТП обидва водії, а також 43-річна пасажирка автомобіля "ВАЗ 2105", жителька м. Одеса, від отриманих травм загинули на місці події.

Ще троє пасажирів із автомобіля "ВАЗ 2105" отримали травми різного ступеня важкості і були госпіталізовані до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні.

Українська правда
Теми: ДТП
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