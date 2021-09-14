Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Три людини загинули в результаті ДТП на трасі Житомир - Чернівці

Вівторок, 14 вересня 2021, 13:02
Три людини загинули в результаті ДТП на трасі Житомир - Чернівці

В результаті ДТП на трасі "Житомир — Чернівці" загинули 3 людини, ще 3 отримали травми і були доставлені до лікарні.

Джерело: повідомлення поліції Хмельницької області

Деталі: На трасі поблизу села Слобідка-Рахнівська зіткнулись автомобілі "ВАЗ 21061" під керуванням 25-річного жителя с. Рахнівка та "ВАЗ 2105", за кермом якого перебував 45-річний житель с. Гринчук.

У результаті ДТП обидва водії, а також 43-річна пасажирка автомобіля "ВАЗ 2105", жителька м. Одеса, від отриманих травм загинули на місці події.

Ще троє пасажирів із автомобіля "ВАЗ 2105" отримали травми різного ступеня важкості і були госпіталізовані до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
ДТП
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Ступка постане перед судом за п'яну ДТП
Чотири людини загинули і шість травмовані у ДТП на Черкащині
Останні новини
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
Усі новини...
Реклама: