Три людини загинули в результаті ДТП на трасі Житомир - Чернівці

В результаті ДТП на трасі "Житомир — Чернівці" загинули 3 людини, ще 3 отримали травми і були доставлені до лікарні.

Джерело: повідомлення поліції Хмельницької області

Деталі: На трасі поблизу села Слобідка-Рахнівська зіткнулись автомобілі "ВАЗ 21061" під керуванням 25-річного жителя с. Рахнівка та "ВАЗ 2105", за кермом якого перебував 45-річний житель с. Гринчук.

У результаті ДТП обидва водії, а також 43-річна пасажирка автомобіля "ВАЗ 2105", жителька м. Одеса, від отриманих травм загинули на місці події.

Ще троє пасажирів із автомобіля "ВАЗ 2105" отримали травми різного ступеня важкості і були госпіталізовані до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні.