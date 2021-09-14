Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Три человека погибли в результате ДТП на трассе Житомир - Черновцы

Вторник, 14 сентября 2021, 13:02
Три человека погибли в результате ДТП на трассе Житомир - Черновцы

В результате ДТП на трассе "Житомир - Черновцы" погибли 3 человека, еще 3 получили травмы и были доставлены в больницу.

Источник: сообщение полиции Хмельницкой области

Детали: На трассе вблизи села Слободка-Рахновская столкнулись автомобили "ВАЗ 21061" под управлением 25-летнего жителя с. Рахновка и "ВАЗ 2105", за рулем которого находился 45-летний житель с. Гринчук.

В результате ДТП оба водителя, а также 43-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ 2105", жительница  Одессы, от полученных травм погибли на месте происшествия.

Еще трое пассажиров с автомобиля "ВАЗ 2105" получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Дунаевецкой многопрофильной больнице.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
ДТП
Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли
Ступка предстанет перед судом за пьяное ДТП
Четыре человека погибли и шесть травмированы в ДТП в Черкасской области
Последние новости
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
Все новости...
Реклама: