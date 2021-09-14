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Три человека погибли в результате ДТП на трассе Житомир - Черновцы

Вторник, 14 сентября 2021, 13:02

В результате ДТП на трассе "Житомир - Черновцы" погибли 3 человека, еще 3 получили травмы и были доставлены в больницу.

Источник: сообщение полиции Хмельницкой области

Детали: На трассе вблизи села Слободка-Рахновская столкнулись автомобили "ВАЗ 21061" под управлением 25-летнего жителя с. Рахновка и "ВАЗ 2105", за рулем которого находился 45-летний житель с. Гринчук.

В результате ДТП оба водителя, а также 43-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ 2105", жительница  Одессы, от полученных травм погибли на месте происшествия.

Еще трое пассажиров с автомобиля "ВАЗ 2105" получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Дунаевецкой многопрофильной больнице.

Темы: ДТП
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