Кулеба: Байден пообіцяв, що не залишить Україну віч-на-віч з Росією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що президент США Джо Байден пообіцяв, що не залишить Україну віч-на-віч з Росією.

Джерело: Кулеба в інтерв'ю The Independent

Пряма мова: "Нас, дипломатів, вчать читати через безліч шарів кожного рядка. Я думаю, що президент США відкритий для співпраці з нами і розуміє, що попередня адміністрація втягнула нас у внутрішню політику США. Він сказав, що не залишить Україну наодинці особою -на-віч з Росією, і це дуже важливе зобов'язання ".

Деталі: Він стверджує, що протидія євроатлантичній інтеграції України виникла не через тривогу з приводу реформ або "ультраправу проблему України" - яка, за словами Кулеби, "перебільшена і роздута", - а в першу чергу через страх перед відповіддю Москви.

В кінцевому підсумку це означало, що членство було б реалістичним, тільки якщо б Росія стала "набагато слабшою", ніж зараз, або "зробила б щось настільки обурливе", що Захід був би змушений зробити жест Україні.

Крім того, Кулеба погодився з тим, що Америка знаходиться в середині "кризи лідерства".