Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что президент США Джо Байден пообещал, что не оставит Украину лицом к лицу с Россией.

Источник: Кулеба в интервью The Independent

Прямая речь: "Нас, дипломатов, учат читать через множество слоев каждой строчки. Я думаю, что президент США открыт для сотрудничества с нами и понимает, что предыдущая администрация втянула нас во внутреннюю политику США. Он сказал, что не оставит Украину в одиночестве лицом к лицу с Россией, и это очень важное обязательство".

Детали: Он утверждает, что противодействие евроатлантической интеграции Украины возникло не из-за предполагаемой озабоченности по поводу реформ или предполагаемой крайне правой проблемы Украины - которая, по словам Кулебы, "преувеличена и раздута", - а в первую очередь из-за страха перед ответом Москвы.

В конечном итоге это означало, что членство было бы реалистичным, только если бы Россия стала "намного слабее", чем сейчас, или "совершила бы что-то настолько возмутительное", что Запад был бы вынужден сделать жест Украине.

Отмечается, что Кулеба согласился с тем, что Америка находится в середине "кризиса лидерства".